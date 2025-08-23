على غرار رسالتها لبوتين.. زوجة أردوغان تراسل ميلانيا ترامب حول أطفال غزة

وذكرت السلطات التركية اليوم السبت أن السيدة الأولى بعثت برسالة إلى ، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.وذكرت أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي في وقت سابق هذا الشهر بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.وقالت في الرسالة التي حملت تاريخ أمس الجمعة ونشرتها الرئاسة التركية "أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلا أوكرانيا... سيمتد إلى غزة أيضا".وأضافت أمينة في الرسالة "في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".وأعلن مرصد عالمي للجوع أمس الجمعة أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، وهو ما يزيد الضغط على من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.ورفض نتنياهو هذا التقرير ووصفه بأنه "كذب صريح"، وقال إن إسرائيل تتبع سياسة منع المجاعة لا التسبب فيها.وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.