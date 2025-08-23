Alsumaria Tv
على غرار رسالتها لبوتين.. زوجة أردوغان تراسل ميلانيا ترامب حول أطفال غزة

دوليات

2025-08-23 | 11:34
على غرار رسالتها لبوتين.. زوجة أردوغان تراسل ميلانيا ترامب حول أطفال غزة
في مبادرة نادرة من زوجة الرئيس التركي، بعثت أمينة أردوغان برسالة إلى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت السلطات التركية اليوم السبت أن السيدة الأولى بعثت برسالة إلى ميلانيا ترامب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.
وذكرت أمينة أردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.
وقالت في الرسالة التي حملت تاريخ أمس الجمعة ونشرتها الرئاسة التركية "أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلا أوكرانيا... سيمتد إلى غزة أيضا".
وأضافت أمينة أردوغان في الرسالة "في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".
وأعلن مرصد عالمي للجوع أمس الجمعة أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسميا من مجاعة من المرجح أن يتسع نطاقها، وهو ما يزيد الضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
ورفض نتنياهو هذا التقرير ووصفه بأنه "كذب صريح"، وقال إن إسرائيل تتبع سياسة منع المجاعة لا التسبب فيها.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
ارتفاع حصيلة الشُّهداء الصَّحفيين إلى 240 في غزة.. دعوة الى المجتمع الدولي
14:16 | 2025-08-23
بعد أنباء عن تسميمه.. بيان سوري حول صحة وزير الدفاع
11:03 | 2025-08-23
احباط هجوم "إرهابي" كبير في إيران
10:25 | 2025-08-23
تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات
07:25 | 2025-08-23
مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة واستهداف متكرر للباحثين عن الطعام
07:21 | 2025-08-23
وفاة أكثر من 1300 شخص بسبب موجة الحر في البرتغال
06:32 | 2025-08-23

