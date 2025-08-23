ارتفاع حصيلة الشُّهداء الصَّحفيين إلى 240 في غزة.. دعوة الى المجتمع الدولي

وقال المكتب في بيان، إن "عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى (240 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع ، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي المدهون".واضاف، أنه "يُدين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو ، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".وتابع: "نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".وطالب والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بـ"العمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".