بينهم أطفال.. سيول جارفة تتسبب مصرع ثمانية أشخاص في اليمن

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر محلية بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد قولهم إن ثلاثة أطفال أشقاء تترواح أعمارهم بين 5 و11 عاما توفوا يوم السبت جراء انهيار منزلهم.وذكرت مصادر محلية أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بحجة ألحقت دمارا واسعا في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة.وأكدت مصادر محلية وسكان في محافظة شبوة بجنوب شرق مساء يوم الجمعة الماضي وفاة أب وابنه غرقا في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة، وذلك بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق متفرقة وكذلك في حضرموت المجاورة ليرتفع عدد وفيات الغرق بمياه السيول في محافظتي شبوة وحضرموت إلى خمس حالات خلال 48 ساعة.وشهدت مدينة عدن بجنوب البلاد يوم السبت سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات مما تسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.وتشهد عدة محافظات يمنية بالمناطق الجبلية والساحلية منذ منتصف يونيو تغيرات مناخية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت في مصرع العشرات.