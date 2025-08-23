من عوائد الأصول الروسية المجمدة.. الاتحاد الأوروبي يحول 10 مليارات يورو لأوكرانيا

وأشارت الصحيفة نقلا عن بيانات إلى أن يستخدم تلك الموارد لدعم المشاريع المدنية والعسكرية في أوكرانيا.وحسب البيانات، فإن الحكومة الأوكرانية حصلت على مليار يورو في كل من مارس ومايو ويونيو ويوليو من العام الجاري، إضافة إلى 3 مليارات في يناير و3.1 مليار في أبريل.ويدعو بعض السياسيين في إلى تحويل جميع الأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات إلى أوكرانيا، وليس فقط العوائد، لكن عددا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين يحذرون من عواقب مثل هذه الخطوة.يذكر أن دول مجموعة السبع قامت بتجميد نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية في إطار العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكثر من 200 مليار يورو من هذا المبلغ موجودة في الاتحاد الأوروبي.ووصفت مصادرة العوائد على الأصول الروسية المجمدة بأنها "سرقة"، وتوعدت باتخاذ إجراءات مناسبة ردا على ذلك.