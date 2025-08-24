اعتراض عربي على ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

جاء ذلك في رسالة تم توجيهها عبر " العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني" إلى عدد من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بينها ومنظمة ومنظمة الدولية.واعتبرت الرسالة أن ترشيح للجائزة يعد "فضيحة" في ظل دعمه المستمر لإسرائيل "وتورطه في جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة"، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليوني فلسطيني، وانهيار كامل للبنية التحتية.وشدد الموقعون، ومن بينهم المحامون المغاربة بشرى العاصمي، بنعيسى المكاوي، العربي فندي، خالد السفياني، بن عمرو، الجامعي، عبد الرحيم بنبركة، ونعيمة الكلاف، على أن منح الجائزة لترامب سيشكل "وصمة عار" بسبب سجله في دعم العدوان وانتهاك القانون الدولي، خاصة في ظل إدانته بأكثر من ثلاثين قضية في .ودعوا الهيئات الدولية إلى إطلاق حملة عاجلة لوقف هذا الترشيح، والحفاظ على مكانة الجائزة التي يجب أن تمنح للمدافعين الحقيقيين عن السلام.