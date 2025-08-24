إيران: إسرائيل استعانت بأمريكا لإيقاف الحرب قبل تدميرها

كما أضاف أن " لجأت إلى طلباً للنجاة" من اجل إيقاف الحرب المدمرة.إلى ذلك، رأى أن "الحسابات الخاطئة كلّفت إسرائيل ثمناً باهظاً إذ وُجّهت ضربات قاصمة إلى بناها التحتية العسكرية".يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت في يونيو الماضي هجمات مكثفة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية عدة، في حرب غير مسبوقة استمرت 12 يوماً.