15 مقطعا جنسيا.. رفع قضية جنائية ضد البلوغر هدير عبد الرازق

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من فضيحة تسريب مقطع إباحي للبلوغر هدير ، يوثق إقامتها علاقة مع شخص، قالت إنه نجم عن اختراق هاتفها.وظهرت هدير، بعد تسريب ونشر المقطع بشكل واسع، عبر منصات التواصل، في حالة انهيار متسائلة عن كيفية اختراق هاتفها الأيفون وحساب الأيكلود الخاص.وقال المحامي ، في مقطع مصور، إنه أدلى بأقواله بصفته الشاكي في نيابة النزهة في محضر محرر ضد المشكو بحقها هدير عبد الرازق، وأنه أرفق فلاشة تتضمن 15 فيديو للمذكورة، منتشرة كالنار في الهشيم على .وأكد أن القضية حاليا بين أيدي وهي صاحبة القرار الأول والأخير بصفتها المسؤولة والأمينة عن تحريك الدعوة الجنائية.