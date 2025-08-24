بعد فيديوهات خادشة للحياء وغسيل الأموال.. "سوزي" تواجه تهمة شديدة الخطورة

وتباشر الجهات المختصة التحقيق مع "سوزي الأردنية" بعد البلاغ المقدم ضدها بتهمة "بث مقاطع فيديو تتضمن الإساءة إلى رموز ومقدسات دينية" من خلال أحد مقاطع الفيديو، فيما أكد محامي المتهمة أن "موكلته لم تقصد على الإطلاق الإساءة للرموز الدينية".وأضاف في تصريحات للصحافة المحلية أن "ما حدث يعد تلاعبًا متعمدًا لاستغلال اسمها في صناعة الترند والإساءة إلى سمعتها"، مؤكدًا أن "دفاعه سيقدم ما يثبت حسن نيتها أمام النيابة".من ناحية أخرى، لا تزال التحقيقات مع "سوزي الأردنية" بتهمة "غسيل مبلغ يقدر بـ 15 مليون جنيه أنفقت معظمه على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع"، بحسب نص البلاغ المقدم ضدها.