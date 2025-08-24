ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أُعيد أيضا من سكان منطقة كورسك كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام ، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".وأضافت "يتواجد الجنود الروس حاليًا على أراضي جمهورية ، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم".وأشارت إلى جهود الوساطة التي بذلتها في عودة العسكريين الروس من الأسر.