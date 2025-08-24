زفاف داخل مسجد يثير جدلاً واسعاً (صور)

وتبدو العروس منتقبة في إحدى الصور، كما لوحظ حرص العروسين على احترام خصوصية المكان وعدم الخروج عن النص.ورغم ذلك، انقسمت الآراء إزاء الحدث؛ فالبعض انتقد هذا السلوك بقوة، ورأى أنه "بلا داعٍ ويثير البلبلة من دون مبرر؛ كونه ينطوي على خطوة غير مألوفة"، على حد تعبيرهم.في حين رأى آخرون أن "العروسين لم يرتكبا شيئًا مستهجنًا، واحترما المكان، وينطوي سلوكهما على رغبة في نيل البركة في مستهل حياتهما الزوجية"، وفق قولهم.ولا توجد، حتى الآن، توضيحات بشأن هوية العروسين أو اسم المسجد أو المنطقة.يذكر أن صورًا ومقاطع فيديو لحفل عقد قران ابنة الإعلامية المصرية المعروفة، ، في صحن "محمد علي" التاريخي، سبق أن أثارت استياءً شديدًا، ليس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، وإنما من محبي الآثار الإسلامية والحضارة المصرية.وحرصت مفيدة على الاحتفال مع ابنتها قبل انطلاق عقد القران، وشاركت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبّرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة.