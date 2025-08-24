الحوثيون بعد القصف "الإسرائيلي": عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف

وأوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحركة، نصر الدين عامر، أن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إحباط الجزء الأكبر من العدوان الصهيوني، مما طائراته على المغادرة".وأكد أن "العمليات المساندة لغزة لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع"، مشيراً إلى أن استهداف محطة وقود مدنية في شارع رئيسي لن يؤثر على العمليات العسكرية.وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "هاجمنا أهدافا عسكرية في ".وأضاف "استهدفنا مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي ومحطتي توليد الكهرباء وموقع تخزين وقود"، مشيرا الى ان "استهداف محطات توليد الكهرباء في صنعاء يلحق ضررا بإنتاج وتزويد الكهرباء للأغراض العسكرية".وتابع "اننا سنواصل العمل بقوة ضد الهجمات المتكررة للحوثيين على ".