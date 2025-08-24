إيران: هجوم إسرائيل على اليمن جريمة حرب

ونقلت الدائرة السياسية الداخلية الإيرانية عن بقائي قوله: "الهجمات المتكررة للنظام الإسرائيلي على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في ، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الطاقة ومستودعات الغذاء، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأدان الناطق باسم الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن تل أبيب تتعامل بعدائية تجاه تطور وازدهار منطقة الشرق الأوسط.وكانت التابعة للحركة السياسية العسكرية اليمنية " " (الحوثيون) قد أفادت الأحد بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية وفقا لبيانات أولية.وأفاد مصدر ، بأن نفذت غارات جوية على العاصمة اليمنية وضواحيها. ووفقا للمصدر، استهدفت الغارات معسكرا قرب القصر الرئاسي في صنعاء، ومحطة لتوليد كهرباء، ومنشأة تابعة لشركة نفطية.كما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية على مواقع للحوثيين في منطقة صنعاء، بما في ذلك مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي، ومحطتان لتوليد الطاقة، ومستودع وقود.