الشرع: سنوقع اتفاقاً مع إسرائيل بشرط

وقال الشرع في حديثه أمام وفد إعلامي عربي زار دمشق اليوم إن "أي اتفاق مع سيكون فقط على أساس خط الهدنة لعام 1974".وأضاف الرئيس السوري أن "المفاوضات مع إسرائيل بلغت مرحلة متقدمة"، مشيرا إلى "فرص إتمام الاتفاق مع إسرائيل أكبر من فرص فشله، لكنه ليس سلاماً شاملاً حالياً، وإذا كان السلام يخدم والإقليم فلن أتردد في توقيعه".كما شدد على "وحدة سوريا ورفض أي وجود لسلاح خارج سلطة الدولة".وذكرت القناة 12 العبرية في وقت سابق من اليوم أن إسرائيل وسوريا تقتربان من توقيع اتفاقية أمنية جديدة بوساطة أمريكية وبرعاية دول ، في خطوة بدت حتى وقت قريب ضربا من الخيال.وبحسب القناة، يهدف الاتفاق إلى "استقرار سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، وإبعاد دمشق عن المحور الشيعي الذي تقوده ".ولفت إلى أنه بـ"النسبة لإسرائيل، تُمثل هذه الخطوة فرصة أمنية مهمة، إلى جانب المخاطر الاستراتيجية التي لا تزال تُخيم على هذه الخطوة".