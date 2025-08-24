فرنسا ترفض "تدخل" السفير الأمريكي بشؤونها

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "اطلعنا على ادعاءات الذي عبر عن قلقه لتصاعد أعمال معادية للسامية بفرنسا"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".وأضاف البيان: "سفير تحدث عن غياب مزعوم لإجراءات كافية من السلطات الفرنسية لمكافحة معاداة السامية ".وختم البيان: "ادعاءات السفير غير مقبولة. إنها تنتهك القانون الدولي، وخاصة واجب عدم التدخل في للدول، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية".وجاءت الاتهامات الأمريكية بعد إدانة الإسرائيلي إعلان بأن ستعترف بفلسطين كدولة.بدورها، رحبت حركة حماس، باعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.