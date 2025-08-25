ايران تتهم اسرائيل باغتيال رئيسي

وفي مقابلة عبر برنامج "سينرجي" الإلكتروني، أوضح صدر أنه "عبر اتصالاته مع ولبنان، كان يعلم أن وحزب الله يرسلان رسائل عبر أعمال ميدانية، مشيرا إلى أن اغتيال رئيسي جاء في إطار هذه الرسائل"، مبينا ان "تورط إسرائيل في الحادث ما زال قيد التحليل ولا يوجد حتى الآن أي دليل رسمي أو توثيق يؤكد ذلك".وردا على التقرير الرسمي الذي ينفي أي علاقة لإسرائيل بسقوط المروحية، أكد أنه "عبر عن رأيه بحرية وأن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة في موقع الحادث مفادها أنه إذا أردتم الاستمرار، فسنستمر أيضا".ومحمد الصدر، الذي شغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية ومستشارا لوزير الخارجية ، هو ابن شقيق الإمام وصهر ياسر ، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017.ووقع الحادث في 19 ايار 2024 قرب قرية "أوزي" بمحافظة أذربيجان الشرقية، حين تحطمت مروحية من طراز Bell 212 كانت تقل الرئيس رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير وعددا من كبار المسؤولين.وأوضحت هيئة الأركان للقوات المسلحة في عدة بيانات، أن الحادث وقع بسبب ظروف جوية معقدة، مشيرة إلى أنه "لا وجود لأي آثار إطلاق نار أو انفجار بجسم المروحية".وقالت إن المروحية "اشتبكت بالرطوبة الجوية وكثافة الضباب"، فارتطمت بجبل، واشتعلت النيران فيها بعد الحادث، وليس نتيجة عمل عسكري أو تخريبي.