Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ايران تتهم اسرائيل باغتيال رئيسي

دوليات

2025-08-25 | 01:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ايران تتهم اسرائيل باغتيال رئيسي
1,947 شوهد

السومرية نيوز – دولي
اتهم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران محمد الصدر، إسرائيل بالضلوع في سقوط مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي معتبرا أن الأمر يعد "رسالة عملية" من إسرائيل إلى الحكومة الإيرانية.

وفي مقابلة عبر برنامج "سينرجي" الإلكتروني، أوضح صدر أنه "عبر اتصالاته مع حزب الله ولبنان، كان يعلم أن إسرائيل وحزب الله يرسلان رسائل عبر أعمال ميدانية، مشيرا إلى أن اغتيال رئيسي جاء في إطار هذه الرسائل"، مبينا ان "تورط إسرائيل في الحادث ما زال قيد التحليل ولا يوجد حتى الآن أي دليل رسمي أو توثيق يؤكد ذلك".
وردا على التقرير الرسمي الذي ينفي أي علاقة لإسرائيل بسقوط المروحية، أكد الصدر أنه "عبر عن رأيه بحرية وأن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة في موقع الحادث مفادها أنه إذا أردتم الاستمرار، فسنستمر أيضا".
ومحمد الصدر، الذي شغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية ومستشارا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، هو ابن شقيق الإمام موسى الصدر وصهر ياسر الخميني، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017.
ووقع الحادث في 19 ايار 2024 قرب قرية "أوزي" بمحافظة أذربيجان الشرقية، حين تحطمت مروحية من طراز Bell 212 كانت تقل الرئيس رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وعددا من كبار المسؤولين.
وأوضحت هيئة الأركان للقوات المسلحة في عدة بيانات، أن الحادث وقع بسبب ظروف جوية معقدة، مشيرة إلى أنه "لا وجود لأي آثار إطلاق نار أو انفجار بجسم المروحية".
وقالت إن المروحية "اشتبكت بالرطوبة الجوية وكثافة الضباب"، فارتطمت بجبل، واشتعلت النيران فيها بعد الحادث، وليس نتيجة عمل عسكري أو تخريبي.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
Play
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
Play
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
من الأخير
Play
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
Play
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
Play
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Play
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Live Talk
Play
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
Play
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
Play
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-25
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
Play
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
من الأخير
Play
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
Play
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
Play
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Play
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Live Talk
Play
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
Play
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
عشرين
Play
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Play
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Play
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
Play
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
Play
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
Play
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22

اخترنا لك
توثيق لحظة استهداف "الاحتلال الإسرائيلي" للدفاع المدني والصحفيين في غزة (شاهد)
06:21 | 2025-08-25
رسميا.. تحديد موعد ومكان اجراء المحادثات النووية الإيرانية مع الدول الأوروبية
04:57 | 2025-08-25
غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 شهيدا
04:46 | 2025-08-25
مرصد: إسرائيل شرعت فعليا بتنفيذ خطة تدمير غزة
02:42 | 2025-08-25
ترامب يدعو إلى سحب تراخيص بعض القنوات التلفزيونية الأمريكية
01:40 | 2025-08-25
فرنسا ترفض "تدخل" السفير الأمريكي بشؤونها
17:43 | 2025-08-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.