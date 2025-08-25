مرصد: إسرائيل شرعت فعليا بتنفيذ خطة تدمير غزة

وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي المدينة وشرقها وشمالها في هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي نحو قلبها من ثلاثة محاور.ويجري تنفيذ هذا الهجوم العسكري على الأرض بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن بدء عملية "عربات جدعون 2" في 20 أغسطس وتنفيذ "العمليات التمهيدية والمراحل الأولية" منها.ووصف البيان هذه التطورات بأنها "تصعيد يشكل مرحلة جديدة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع منذ 23 شهرا."ولفت المرصد إلى أن أكثر من مليون إنسان يعيشون اليوم محاصرين في أقل من 30% من مساحة المدينة، ومهددين جميعا بالتهجير القسري نحو الجنوب ضمن هذه الخطة الرامية إلى "محو غزة وإخضاعها للتدمير المنهجي والسيطرة العسكرية الكاملة"، حسب البيان.