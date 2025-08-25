غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 شهيدا

وقال في قطاع غزة في بيان، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 244 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين حسام المصري الذي يعمل مصوراً صحفياً مع ، ومحمد سلامة الذي يعمل مصوراً صحفياً مع ، والصحفية التي تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP، ومعاذ الذي يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأمريكية.وذكر الإعلامي الحكومي، إن الزملاء الصحفيين استشهدوا عندما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروّعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.