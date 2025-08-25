رسميا.. تحديد موعد ومكان اجراء المحادثات النووية الإيرانية مع الدول الأوروبية

وستعقد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بعد جولة سابقة جرت في يوليو الماضي بإسطنبول، "على مستوى نواب وزراء الخارجية"، على أن يمثل ، الجانب الإيراني، وفقا لوكالة للأنباء.وكان تخت أبدى مرونة خلال تصريحات سابقة له حول امكانية أن توافق بلاده على تقليص بعض أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الغربية.يأتي هذا الاجتماع غداً قبل أشهر من انتهاء مهلة إعادة تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في أكتوبر المقبل.