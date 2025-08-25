الهجري يدعو العالم لدعمه في إعلان إقليم للدروز جنوب سوريا

وقال الهجري خلال رعايته اجتماعا لتوحيد الصفوف والانضمام إلى الدرزي، في دارته في بلدة قنوات في السويداء، إن "مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في ".وأعلن 30 فصيلا مسلحا في السويداء، في فيديو مصور بحضور الهجري، اندماجهم ضمن "الحرس الوطني في السويداء"، بهدف الإشراف على الأوضاع الأمنية في المحافظة.