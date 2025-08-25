الشرع يلقي خطاباً أمام جمعية الأمم المتحدة الشهر المقبل

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري قوله اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في في أيلول.وإذا تحدث الشرع، فسيكون هذا أول لرئيس سوري في منذ عام 1967.يذكر أن آخر مرة تحدث فيها رئيس سوري في الأمم المتحدة كانت عام 1967 حين ألقى كلمة أمام الجمعية العامة بعد حرب الأيام الـ6 في حزيران.