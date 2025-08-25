اندونيسيا.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على رواتب البرلمانيين

وألقى بعض المحتجين حجارة وأطلقوا ألعابا نارية على شرطة مكافحة الشغب في العاصمة وأضرموا النار في دراجة نارية واحدة على الأقل.ولم يدل المسؤولون حتى الآن بتفاصيل عن مدى الأضرار أو الإصابات أو ما إن كانت الشرطة قد احتجزت أيا من المحتجين.وخرج المحتجون في مسيرة في محيط البرلمان للمطالبة، بحسب بيان صدر عن إحدى المجموعات المنظمة للاحتجاج، بخفض رواتب أعضاء البرلمان.وأوردت وسائل إعلام محلية هذا الشهر أن يتقاضى ما يزيد على 100 مليون روبية (6150 دولارا) شهريا، شاملة بدل السكن، وهو أجر أعلى بفارق كبير من متوسط الدخل البالغ 3.1 مليون روبية في إندونيسيا.