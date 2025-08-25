أمين عام حزب الله يهاجم الحكومة اللبنانية ويؤكد: لولا المقاومة لوصلت إسرائيل لبيروت

وقال قاسم في كلمة له تابعتها ، ان "على الحكومة عقد جلسات مناقشة مكثفة لاستعادة الثقة"، داعيا "الأحزاب والنخب في لمساعدة الحكومة في إنجاز خطط لاستعادة السيادة".وأضاف ان "الحكومة مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة"، مشيرا الى ان "لبنان بحاجة لاستعادة سيادته ومشاكلنا هي من العدو الإسرائيلي ومن الداعم الأمريكي".وذكر ان "المقاومة ليست جيشا لدولة بل مصير لجيش الدولة الوطني ولا بديل عنه بل تساند وتساعد"، لافتا الى ان "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة".وشدد على "تسليح الجيش لأنه المسؤول عن حماية البلد والمقاومة تساعده"، موضحا ان "المقاومة لا تحمي من العدوان بل تواجهه".واكد ان "الجيش هو المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن والمقاومة هي عامل مساعد ولم تفقد وظيفتها"، لافتا الى ان "المقاومة في لبنان استطاعت ردع من 2006 إلى 2023 وهذا إنجاز استثنائي".وذكر "استطعنا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردع إسرائيل لمدة 17 عاما"، موضحا ان "إسرائيل قد تحتل وتدمر لكننا سنواجهها دفاعا حتى لا تحقق أهدافها وهذا بمقدورنا".وبين "لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى مثلما وصلت إلى دمشق"، لافتا الى ان "إسرائيل لم تتجاوز التلال الخمس التي احتلتها في بسبب وجود المقاومة".وأشار الى ان "بديل المقاومة هو الاستسلام وستبقى سدا منيعا بوجه إسرائيل يمنعها من تحقيق أهدافها"، موضحا ان "بديل المقاومة هو الاستسلام وستبقى سدا منيعا بوجه إسرائيل".ولفت الى "اننا استطعنا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردع إسرائيل 17 عاما"، موضحا ان "الحكومة اللبنانية اتخذت القرار الخطيئة بتجريد المقاومة من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي".وبين ان "الحركة الأمريكية تهدف لتخريب لبنان وهي دعوة للفتنة"، لافتا الى ان "القرار الحكومي غير ميثاقي واتخذ تحت الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية".وذكر ان " تمنع عنا السلاح الذي يحمي لبنان"، لافتا الى انه "إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان".وأشار الى ان "السلاح الذي أعزنا ويحمينا لن نتخلى عنه ولن نترك إسرائيل تسرح وتمرح وتقتل المقاومين"، مخاطبا الحكومة بالقول "تريدون منا تسليم السلاح ونحن الذين قدمنا 5 آلاف مجاهد وقادة كبارا".