حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538324-638917306847943241.jpg
أمين عام حزب الله يهاجم الحكومة اللبنانية ويؤكد: لولا المقاومة لوصلت إسرائيل لبيروت
دوليات
2025-08-25 | 10:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
365 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
هاجم الأمين العام لحزب الله
نعيم قاسم
، اليوم الاثنين، الحكومة
اللبنانية
بشأن قرار نزع السلاح، فيما أشار الى انه لولا المقاومة لوصلت
إسرائيل
لبيروت.
وقال قاسم في كلمة له تابعتها
السومرية نيوز
، ان "على الحكومة عقد جلسات مناقشة مكثفة لاستعادة الثقة"، داعيا "الأحزاب والنخب في
لبنان
لمساعدة الحكومة في إنجاز خطط لاستعادة السيادة".
وأضاف ان "الحكومة
اللبنانية
مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة"، مشيرا الى ان "لبنان بحاجة لاستعادة سيادته ومشاكلنا هي من العدو الإسرائيلي ومن الداعم الأمريكي".
وذكر ان "المقاومة ليست جيشا لدولة بل مصير لجيش الدولة الوطني ولا بديل عنه بل تساند وتساعد"، لافتا الى ان "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة".
وشدد على "تسليح الجيش لأنه المسؤول عن حماية البلد والمقاومة تساعده"، موضحا ان "المقاومة لا تحمي من العدوان بل تواجهه".
واكد ان "الجيش هو المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن والمقاومة هي عامل مساعد ولم تفقد وظيفتها"، لافتا الى ان "المقاومة في لبنان استطاعت ردع
إسرائيل
من 2006 إلى 2023 وهذا إنجاز استثنائي".
وذكر "استطعنا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردع إسرائيل لمدة 17 عاما"، موضحا ان "إسرائيل قد تحتل وتدمر لكننا سنواجهها دفاعا حتى لا تحقق أهدافها وهذا بمقدورنا".
وبين "لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى
بيروت
مثلما وصلت إلى دمشق"، لافتا الى ان "إسرائيل لم تتجاوز التلال الخمس التي احتلتها في
جنوب لبنان
بسبب وجود المقاومة".
وأشار الى ان "بديل المقاومة هو الاستسلام وستبقى سدا منيعا بوجه إسرائيل يمنعها من تحقيق أهدافها"، موضحا ان "بديل المقاومة هو الاستسلام وستبقى سدا منيعا بوجه إسرائيل".
ولفت الى "اننا استطعنا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردع إسرائيل 17 عاما"، موضحا ان "الحكومة اللبنانية اتخذت القرار الخطيئة بتجريد المقاومة من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي".
وبين ان "الحركة الأمريكية تهدف لتخريب لبنان وهي دعوة للفتنة"، لافتا الى ان "القرار الحكومي غير ميثاقي واتخذ تحت الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية".
وذكر ان "
أمريكا
تمنع عنا السلاح الذي يحمي لبنان"، لافتا الى انه "إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان".
وأشار الى ان "السلاح الذي أعزنا ويحمينا لن نتخلى عنه ولن نترك إسرائيل تسرح وتمرح وتقتل المقاومين"، مخاطبا الحكومة بالقول "تريدون منا تسليم السلاح ونحن الذين قدمنا 5 آلاف مجاهد وقادة كبارا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حزب
الله
السومرية نيوز
سومرية نيوز
جنوب لبنان
اللبنانية
نعيم قاسم
السومرية
حزب الله
إسرائيل
