"الخزانة" الأميركية تنشر قرار إزالة لوائح العقوبات ضد سوريا

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، وقّع الرئيس الأميركي ، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على ، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام ، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو/ تموز الماضي، وألغى بشأن سوريا الذي صدر عام 2004، وفقا لموقع " ".كما ألغى خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.في موازاة ذلك تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.