ترامب يعلن قطع الدعم الامريكي لأوكرانيا

وقال للصحفيين: "نحن لا ندفع أي أموال لأوكرانيا.. الآن نحن لا نخسر أي أموال. الآن نحن نبيع أسلحة لحلف ، لأن دول الناتو وافقت بفضلي على زيادة الإنفاق (على الدفاع) إلى 5%".وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل "الضمانات الأمنية" لكييف لم تتم مناقشتها بعد، وقال للصحفيين: "لم نناقش حتى تفاصيل هذا الأمر".ويعتقد ترامب أن النزاع في أوكرانيا يزداد تعقيدا بسبب وجود عنصر شخصي فيه، لكن سيتم تسويته مع ذلك.وأشار أثناء توقيع سلسلة من الأوامر في : "بصراحة، اعتقدت أن أوكرانيا وروسيا ستكونان الأسهل"، مضيفا "ولكن اتضح أن هناك صراعات شخصية واسعة النطاق هنا".وشدد الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى وقف الأعمال القتالية: "لكننا سنوقف هذا بمرور الوقت".وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي ، الذي انتقد سابقا مرارا سلفه لتخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، عن مخطط جديد لإمداد بالأسلحة عبر حلفاء الناتو.وأوضح أن ستبيع للدول الأوروبية شحنة أسلحة كبيرة بقيمة مليارات الدولارات تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، حيث سيقوم الحلفاء بنقلها لأوكرانيا ثم تجديد مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية. وأكد ترامب أن المخطط حصل على الموافقة الكاملة وسيُنفذ قريبا بأموال دول الناتو.يذكر أن حذرت مسبقا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتجر دول الناتو بشكل مباشرة إلى الصراع وتشكل "لعبا بالنار".وكان وزير الخارجية الروسي قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا، بينما صرح الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.