وفاة إعلامي بعد النطق بالحكم عليه السجن 10 سنوات

وكان الإعلامي الراحل مذيعا في التلفزيون المصري، وأعلن الخبر زملاؤه في العمل.وقالت الإعلامية عواطف في منشور لها عبر " ": "خبر حزين جدا.. انتقل إلى الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل ربنا يرحمه ويغفر له خالص التعازي لأسرته ومحبيه".وبدأ الإعلامي الراحل في مجال الإعلام صحفيا قبل أن رشحته الإعلامية سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو (التلفزيوني المصري)، وكان أول برامجه على شاشة التلفزيون المصري برنامج التوك شو "لو بطلنا نحلم".وقدم كامل أول برنامج إخباري يومي بمفرده في ماسبيرو، كما قدم البرنامج الصباحي الرئيسي في التلفزيون المصري "صباح الخير يا "، وكذلكبرنامج "مشهد وجايزة" وكان يركز على اللقاءات الفنية مع الفنانين حول مشهد تمثيلي صعب قاموا به، كما شارك في برنامج "بيتنا الكبير".