حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ظهور جديد لجدري القردة في إفريقيا
دوليات
2025-08-25 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
33 شوهد
قالت السلطات الصحية في السنغال إنها اكتشفت حالة إصابة بمرض جدري القردة لرجل أجنبي وصل إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، الأسبوع الماضي.
وأوضحت
وزارة الصحة
أن هذه هي الحالة الأولى التي تكتشفها منذ بداية العام الجاري، ولم يتضح على الفور عدد حالات الإصابة، إن وجدت، التي جرى رصدها قبل يناير الماضي.
آخر أخبار تفشي فيروس جدري القردة، وطرق الوقاية من جدري القردة العدوى الفيروسية النادرة، التي عادة ما تكون خفيفة ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسابيع.
وأضافت الوزارة، في بيان في وقت متأخر من مساء السبت: "الحالة السريرية للمريض مستقرة وهو الآن في عزلة ويتلقى الرعاية".
وقال متحدث باسم الوزارة، الاثنين، إن الوزارة لم تكتشف أي حالات جديدة منذ ذلك الحين، ويجري مراقبة 25 شخصاً.
ويمكن أن ينتشر جدري القردة من خلال المخالطة عن قرب، وعادة ما يكون خفيفاً، وفي حالات نادرة يكون مميتاً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
