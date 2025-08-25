مخالفة على وزير النقل بسبب القيادة بسرعة "جنونية"

والفيديو، الذي جرى تركيبه على موسيقى شعبية تركية ومقتطفات من للرئيس يشيد فيه بالبنية التحتية للحكومة، أظهر عداد سرعة السيارة وهو يرتفع بسرعة كبيرة، بينما كان الوزير يتجاوز المركبات الأخرى على طريق – نيكدة السريع.وأعلنت شرطة المرور فرض غرامة قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولارا) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة، وذلك على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة أنقرة.وفي مواجهة الانتقادات، نشر أورال صورة للمخالفة على منصة "إكس"، وكتب معلقا: "أعتذر لأمتنا".ويبلغ الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة في 140 كيلومترا في الساعة، في حين تظهر البيانات الرسمية أن البلاد شهدت العام الماضي نحو 1.5 مليون حادث طريق أسفر عن وفاة 6351 شخصا.