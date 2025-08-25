سوريا تتهم إسرائيل بالاستيلاء على أراض بجبل الشيخ.. ماذا حصل؟

الصفحة الرئيسية
2025-08-25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
بالتزامن مع لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، المبعوث الأمريكي توم براك، اتهمت دمشق
إسرائيل
بالاستيلاء على أراض في ريف دمشق.
وقالت
وزارة الخارجية السورية
، في بيان اليوم الإثنين، إن قوة إسرائيلية مؤلّفة من 11 آلية عسكرية وما يقرب من 60 جندياً، توغلت في منطقة "بيت جن" بريف دمشق، وسيطرت على "تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ"، واصفة الأمر بأنه "انتهاك سافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأدانت سوريا التوغل الإسرائيلي، داعية
الأمم المتحدة
إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية".
وأضافت
وزارة الخارجية
"هذا التصعيد الخطير يُعدّ تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويُجسّد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات
الشرعية
الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأكدت أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يُقوّض جهود الاستقرار ويُفاقم من حالة التوتر في المنطقة"، مجددةً دعوتها إلى
منظمة الأمم المتحدة
ومجلس
الأمن الدولي
لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة "لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية".
وأشارت
وكالة الأنباء السورية الرسمية
"سانا" إلى أن "قوات إسرائيلية توغلت اليوم في مناطق متفرقة في ريفي دمشق والقنيطرة، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ، وقامت بإطلاق الرصاص تجاه الأهالي دون وقوع إصابات".
من جانبه، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات الجيش أجرت نشاطا عمليا روتينيا في منطقة في جنوب سوريا "لكنها لم تعمل في بيت جن"، وفقا لـ"رويترز".
ويأتي الحادث في الوقت الذي يشارك فيه البلدان في محادثات بوساطة أمريكية بهدف تهدئة الصراع بينهما في جنوب سوريا.
وتأمل دمشق في التوصل إلى ترتيب أمني يمكن أن يمهد الطريق في نهاية المطاف لمحادثات سياسية أوسع نطاقا، حسب "رويترز".
والمنطقة معروفة بتهريب الأسلحة من قبل جماعة
حزب الله
اللبنانية
المتحالفة مع
إيران
وفصائل فلسطينية. وكانت معظم التوغلات الإسرائيلية السابقة في
محافظة القنيطرة
الجنوبية.
وقالت
إسرائيل
إن تدخلاتها العسكرية في سوريا تعود لمخاوفها الأمنية منذ سقوط
بشار الأسد
في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس السوري في دمشق وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة مبعوث
الولايات المتحدة
الخاص إلى سوريا توم براك.
وضم الوفد عضو
مجلس الشيوخ
السيناتور جين
شاهين
، وعضو
مجلس النواب
جو ويلسون.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار، حسب "سانا".
