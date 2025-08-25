سوريا تتهم إسرائيل بالاستيلاء على أراض بجبل الشيخ.. ماذا حصل؟

وقالت ، في بيان اليوم الإثنين، إن قوة إسرائيلية مؤلّفة من 11 آلية عسكرية وما يقرب من 60 جندياً، توغلت في منطقة "بيت جن" بريف دمشق، وسيطرت على "تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ"، واصفة الأمر بأنه "انتهاك سافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأدانت سوريا التوغل الإسرائيلي، داعية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية".وأضافت "هذا التصعيد الخطير يُعدّ تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويُجسّد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وأكدت أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يُقوّض جهود الاستقرار ويُفاقم من حالة التوتر في المنطقة"، مجددةً دعوتها إلى ومجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة "لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية".وأشارت "سانا" إلى أن "قوات إسرائيلية توغلت اليوم في مناطق متفرقة في ريفي دمشق والقنيطرة، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ، وقامت بإطلاق الرصاص تجاه الأهالي دون وقوع إصابات".من جانبه، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات الجيش أجرت نشاطا عمليا روتينيا في منطقة في جنوب سوريا "لكنها لم تعمل في بيت جن"، وفقا لـ"رويترز".ويأتي الحادث في الوقت الذي يشارك فيه البلدان في محادثات بوساطة أمريكية بهدف تهدئة الصراع بينهما في جنوب سوريا.وتأمل دمشق في التوصل إلى ترتيب أمني يمكن أن يمهد الطريق في نهاية المطاف لمحادثات سياسية أوسع نطاقا، حسب "رويترز".والمنطقة معروفة بتهريب الأسلحة من قبل جماعة المتحالفة مع وفصائل فلسطينية. وكانت معظم التوغلات الإسرائيلية السابقة في الجنوبية.وقالت إن تدخلاتها العسكرية في سوريا تعود لمخاوفها الأمنية منذ سقوط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.في غضون ذلك، استقبل الرئيس السوري في دمشق وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة مبعوث الخاص إلى سوريا توم براك.وضم الوفد عضو السيناتور جين ، وعضو جو ويلسون.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز الحوار والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار، حسب "سانا".