سيناتور أمريكي: حان الوقت لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

وقال ويلسون في منشور اليوم على منصة "إكس": "كانت زيارة ذات مغزى خاص بالنسبة لي، وأنا ممتن للاستقبال الحار. لقد حان الوقت لإلغاء قانون قيصر بالكامل. وباعتباره أولوية لإدارة الرئيس ، ما زلت ملتزما بهذا الهدف الحاسم والمشترك بين الحزبين".وأضاف ويلسون: "سوريا الموحدة والمستقرة والمزدهرة تتطلب تمثيلا من الجميع، ولصالح الجميع. وهذه وجهة نظر الحزبين في ، بالحوار وبلا عنف نتجاوز خلافاتنا".وختم قائلا: "لطالما ألهمني الشعب السوري، أولئك الذين التقيتهم في مخيمات اللاجئين، وكذلك الأمريكيون السوريون الذين التقيتهم وهم يدافعون عن سوريا حرة. أعلنني نظام الأسد عدوا للدولة. هو الآن في ، وأنا بفضل الله في دمشق".واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق الوفد الرسمي الثاني من الأمريكي والمؤلف من السيناتور عضو عن ولاية نيوها مبشير وعضو والنائب (عضو عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو ولجنة القوات المسلحة)، يرافقهما السفير للرئيس الأمريكي إلى سوريا.وقد عقد الوفد اجتماعات مع الرئيس بحضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وأكد اللقاء على الدعم المتزايد في الكونغرس الأمريكي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء قانون قيصر" مع نهاية العام الجاري.من جانبه أعرب الرئيس السوري عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس بهذا الصدد، مشددا على أن هذه التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة والزيارات الرسمية من جهة أخرى هي استمرار لمسار عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.