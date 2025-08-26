طليقة عاطف كامل: انفصالنا قديم والأزمة القلبية بسبب زوجته الثانية

وقالت منى ريمون عبر منشور على حسابها بموقع : "للتوضيح.. عاطف كامل كان يعاني من مرض في القلب، وتوفي متأثرًا بوعكة بعد صدور حكم قضائي في نزاع مع طليقته الثانية، وليس بيني وبينه أي خلافات. انفصلت عن والد أولادي عام 2009، وانتقلت معهم إلى ، ومنذ ذلك الحين ظل التواصل بيننا يسوده والاحترام. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".وكان الوسط الإعلامي قد ودّع أمس الإعلامي عاطف كامل، بعد إصابته بأزمة قلبية أعقبت حكمًا بحبسه عشر سنوات في قضية أسرية تخص زواجه الثاني.وأفادت مصادر مقربة أن مراسم الجنازة تأجلت إلى حين عودة أبنائه من الولايات المتحدة للمشاركة في وداعه الأخير.الصديق المقرب للراحل، الإعلامي ، نشر خبر الوفاة عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "خبر صادم ومفجع.. فقدنا الزميل العزيز والإعلامي الكبير عاطف كامل. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وألهم أسرتك ومحبيك الصبر والسلوان".