الشرع: ذهبنا الى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي عاجل

ونقلت صحيفة النهار عن الشرع قوله في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام، إنه "لا ينتمي إلى جماعة "، مبينا "كنت المتضرر الأكبر من تنظيم داعش".وأضاف ان "أية دعوات للانفصال داخل ستبقى مجرد "، معتبراً أن "الحلول مع الأكراد وأبناء السويداء ممكنة في إطار وحدة البلاد فقط".وأكد أن "عمليات التأزيم وشن الحروب هي الخيار السهل إلا انها تدمر البلدان ولا تحل شيئا"، لافتا الى ان "تشكيل كان ضمنه رسائل ايجابية للجارين ولبنان".وتابع "ذهبنا إلى العراق سابقا لمحاربة الاحتلال الأميركي الذي كان يحاربه العراقيون بجميع مكوناتهم ولكن الغريب أن الأمر انتهى بأن من حاربوه من العراقيين أصبحوا مجاهدين ونحن الذي قمنا بالشئ ذاته أصبحنا إرهابيين وهذه مفارقة"، مثنيا "على موقف في عدم التدخل بالشأن السوري بعد المتغيرات التي حدثت كونها كانت ستؤدي إلى القلاقل في البلدين".واكد ان "الشعبين السوري والعراقي يمثلان حالة متقاربة فرقت بينهم بالماضي القيادات السياسية ويمكن للبلدين الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المشتركة"، موضحا "انني أعلم ما تشكله الانتخابات العراقية القادمة من ضغوط سياسية واستغرب من قوى عراقية تدخلت بالشأن السوري ولما رجعت قامت تهاجمنا مع اننا لم نطالبهم باعتذار".