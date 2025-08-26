الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538506-638918289928006494.jpeg
نقابة الصحافة اللبنانية تهدد بمقاطعة توم باراك.. عليه الاعتذار
دوليات
2025-08-26 | 14:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
147 شوهد
أصدرت
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
بيانا ردا على وصف المبعوث الأمريكي
توم باراك
لتصرف الصحفيين في القصر الجمهوري في
بيروت
بـ"الحيواني"، وطالبت باعتذار علني.
وجاء في بيان النقابة: "مرة جديدة يتعرض فيها الإعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال عنها أنها خارجة عن أصول اللياقة والدبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور دبلوماسي كما هو معروف".
وأضافت: "أن يبادر
توم باراك
بوصف تصرّف رجال وسيدات الإعلام في القصر الجمهوري "بالحيواني" أمر غير مقبول على الإطلاق، لا بل مستنكر جدا، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص
براك
خاصة وإلى مسؤولي الدبلوماسية الأمريكية عموما، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الإعلامي".
وتابعت النقابة
اللبنانية
: "عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأمريكي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحفيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها".
وتسبب الموفد الأمريكي
توماس باراك
في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مؤتمره الصحفي في قصر
بعبدا
، بسبب طريقته في التعامل مع الصحفيين اللبنانيين، حيث قال قبل بداية المؤتمر الصحفي للصحفيين: "اصمتوا لحظة.. في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنرحل".
لبنان
المبعوث الامريكي
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
توماس باراك
اللبنانية
توم باراك
بعبدا
باراك
بيروت
