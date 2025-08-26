نقابة الصحافة اللبنانية تهدد بمقاطعة توم باراك.. عليه الاعتذار

وجاء في بيان النقابة: "مرة جديدة يتعرض فيها الإعلام اللبناني لمعاملة أقل ما يقال عنها أنها خارجة عن أصول اللياقة والدبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور دبلوماسي كما هو معروف".وأضافت: "أن يبادر بوصف تصرّف رجال وسيدات الإعلام في القصر الجمهوري "بالحيواني" أمر غير مقبول على الإطلاق، لا بل مستنكر جدا، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص خاصة وإلى مسؤولي الدبلوماسية الأمريكية عموما، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الإعلامي".وتابعت النقابة : "عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأمريكي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحفيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها".وتسبب الموفد الأمريكي في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مؤتمره الصحفي في قصر ، بسبب طريقته في التعامل مع الصحفيين اللبنانيين، حيث قال قبل بداية المؤتمر الصحفي للصحفيين: "اصمتوا لحظة.. في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا وحيوانيا سنرحل".