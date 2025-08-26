زوج يحرق زوجته وشقيقتها بسبب خلاف عائلي

وقال صالح ، والد الضحيتين إيمان وشريفة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الخلاف بدأ إثر مشادة بين المتهم وزوجته بسبب تكاليف دروس بناته، ما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية والعودة إلى بيت والدها.وأضاف الأب أنه حاول التوسط لحل الأزمة قائلاً: "قعدت معاه على قهوة عشان نحل المشكلة، وطلبت منه بنتي تاخد هدومها، وحذرته من أي خلاف، ووعدني إنه مش هيعمل حاجة، وفي آخر القعدة حضني"، لكنه أخل بوعده.وأوضح أن ابنته حين ذهبت لأخذ أغراضها طلبت من شقيقتها مرافقتها خشية تجدد الخلاف، إلا أن الزوج استدرجهما إلى مشادة جديدة، قبل أن يفاجئهما بسكب بنزين كان قد أعدّه مسبقاً، ثم أشعل فيه النار بولاعة، ما تسبب في وفاتهما على الفور متأثرتين بالحروق.وأشار عبد اللطيف إلى أن المتهم لم يكن معروفاً بتعاطي أو التدخين، لكنه اشتهر ببخله الشديد على أسرته، حتى في أبسط احتياجاتها اليومية.وفي ختام حديثه، ناشد الأب القضاء المصري بسرعة إنزال العقوبة العادلة بحق الجاني، قائلاً: "عايز حق بناتي اتحرقوا ظلم".