اليكم المدة المتوقعة لنهاية الصراع في الشرق الاوسط واوكرانيا.. بحسب ويتكوف

وقال ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي في برئاسة الرئيس الأمريكي : " ، أوكرانيا، ، ، حماس، لقد اجتمعنا طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة. نأمل في حلها بنهاية هذا العام".وأعلن خلال الاجتماع عزمه على زيادة إمدادات الأسلحة لحلفاء في ، الذين "يمولون" حاليا المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وقال ترامب: "لم نعد نشارك في تمويل أوكرانيا، لكننا نسعى لوقف الحرب والقتلى فيها".وأشار ترامب في حديثه عن المساعدات العسكرية لكييف من حلفاء الأوروبيين في الناتو إلى "أنهم يمولون الحرب بالكامل. نحن لا نمول أي شيء".في 14 يوليو الماضي، صرح ترامب بأن واشنطن قررت مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى شريطة أن تدفع أوروبا ثمنها.