الحرب بدأت من غزة وستنتهي فيها.. نتنياهو: سنمنع قيام دولة فلسطينية

وأضاف نتنياهو في تصريحات خلال اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء: "نحن في طريقنا إلى تحقيق النصر بغزة.. الحرب بدأت في وستنتهي في غزة.. لن نترك حماس هناك".وصرح بأن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها القضاء على حركة حماس.وشدد في تصريحاته على التزام حكومته بمواصلة الضغط العسكري والسياسي ضد الحركة في قطاع غزة.وأكد نتنياهو أنه لا وجود لصفقة مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، في إشارة إلى رفضه الرد على المقترح المصري لهدنة في غزة والذي وافقت عليه حركة حماس.كما كرر رئيس الوزراء موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية قائلا: "قلت سابقا إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك الآن".