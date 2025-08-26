مقتل 4 جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538516-638918399192419285.png
مقتل 4 جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب دمشق
دوليات
2025-08-26 | 17:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
497 شوهد
قُتل أربعة جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب العاصمة دمشق الثلاثاء، بحسب مصدر في
وزارة الدفاع
.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن ثلاثة جنود سوريين قُتلوا الثلاثاء في غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب العاصمة دمشق. وأوضح المسؤول، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوة بريف دمشق الغربي، مما أدّى إلى سقوط ثلاثة ضحايا من عناصر الفرقة 44 التابعة للجيش السوري. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية الثلاثاء إلى أربعة.
وتأتي الغارات في ظل تطورات ميدانية تتناقض مع المسار السياسي بين دمشق وتل أبيب، فبينما اتهمت
سوريا
إسرائيل
بالاستيلاء على أراضٍ في
جبل الشيخ
، رُشّحت معلومات عن اتفاق أمني وشيك بين البلدين.
وقالت
وزارة الخارجية السورية
، في بيان الإثنين الماضي، إن قوة إسرائيلية مؤلّفة من 11 آلية عسكرية وما يقرب من 60 جنديًا، توغلت في منطقة "بيت جن" بريف دمشق، وسيطرت على "تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ"، واصفة الأمر بأنه "انتهاك سافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وتسعى إسرائيل -على ما يبدو- إلى تكريس وضع على الأرض قبل التوقيع على اتفاق تسوية أمنية مع دمشق.
وكان
المرصد السوري
لحقوق الإنسان (مستقل) قد كشف، الإثنين أيضًا، عما قال إنه بنود اتفاق التسوية الأمنية المتوقع بين سوريا وإسرائيل.
ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميًا في حالة حرب منذ عام 1948، لكن
وكالة الأنباء
السورية "
سانا
" كشفت للمرة الأولى قبل نحو أسبوع عن لقاء رسمي بين وزير الخارجية السوري أسعد
الشيباني
ووفد إسرائيلي في العاصمة الفرنسية
باريس
.
وبحسب المرصد السوري، تشمل التفاهمات المتوقعة "تجريد الجولان السوري من السلاح"، و"حظر نشر الأسلحة الاستراتيجية"، و"إنشاء ممر إنساني للدروز في السويداء".
في المقابل، ستتلقى دمشق "مساعدات لإعادة الإعمار من
الولايات المتحدة
ودول إقليمية"، في خطوة تهدف -على ما يبدو- إلى استقرار سوريا وإبعادها عن المحور الإيراني.
وكانت تقارير إعلامية غربية قد رجّحت توقيع الاتفاق في أواخر سبتمبر/أيلول المقبل بوساطة أمريكية ورعاية إقليمية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
انفجار جنوبي سوريا.. الحصيلة إصابة 4 جنود إسرائيليين
09:36 | 2025-08-20
مقتل ثلاثة جنود "إسرائيليين" بمعارك شمال غزة
16:05 | 2025-07-14
الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين شمالي غزة
01:45 | 2025-07-08
مقتل وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة
14:11 | 2025-06-03
سوريا
غارات
دمشق
اسرائيل
وزارة الخارجية السورية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
المرصد السوري
وكالة الأنباء
وزارة الدفاع
سعد الشيب
جبل الشيخ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
64.17%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
15.41%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
13.04%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
7.39%
03:58 | 2025-08-27
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:58 | 2025-08-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
اخترنا لك
"ضمان عدم شن أي هجوم".. إيران تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
07:43 | 2025-08-27
بعد صاروخ من اليمن.. "إسرائيل" توقف حركة الطيران في "بن غوريون"
06:41 | 2025-08-27
نواب لبنانيون يتقدمون بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله
04:27 | 2025-08-27
ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي
02:39 | 2025-08-27
بريطانيا توافق على قدوم طلاب من غزة.. المقاعد ممولة بالكامل
18:34 | 2025-08-26
فنزويلا تنشر سفنا حربية ومسيرات ردا على تحرك أمريكي.. هل اقتربت الحرب؟
18:03 | 2025-08-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.