مقتل 4 جنود سوريين في غارات إسرائيلية قرب دمشق

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن ثلاثة جنود سوريين قُتلوا الثلاثاء في غارة شنّتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب العاصمة دمشق. وأوضح المسؤول، طالبًا عدم الكشف عن هويته، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد المساكن العسكرية التابعة للفرقة 44 في منطقة الحرجلي بناحية الكسوة بريف دمشق الغربي، مما أدّى إلى سقوط ثلاثة ضحايا من عناصر الفرقة 44 التابعة للجيش السوري. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية الثلاثاء إلى أربعة.وتأتي الغارات في ظل تطورات ميدانية تتناقض مع المسار السياسي بين دمشق وتل أبيب، فبينما اتهمت بالاستيلاء على أراضٍ في ، رُشّحت معلومات عن اتفاق أمني وشيك بين البلدين.وقالت ، في بيان الإثنين الماضي، إن قوة إسرائيلية مؤلّفة من 11 آلية عسكرية وما يقرب من 60 جنديًا، توغلت في منطقة "بيت جن" بريف دمشق، وسيطرت على "تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ"، واصفة الأمر بأنه "انتهاك سافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".وتسعى إسرائيل -على ما يبدو- إلى تكريس وضع على الأرض قبل التوقيع على اتفاق تسوية أمنية مع دمشق.وكان لحقوق الإنسان (مستقل) قد كشف، الإثنين أيضًا، عما قال إنه بنود اتفاق التسوية الأمنية المتوقع بين سوريا وإسرائيل.ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميًا في حالة حرب منذ عام 1948، لكن السورية " " كشفت للمرة الأولى قبل نحو أسبوع عن لقاء رسمي بين وزير الخارجية السوري أسعد ووفد إسرائيلي في العاصمة الفرنسية .وبحسب المرصد السوري، تشمل التفاهمات المتوقعة "تجريد الجولان السوري من السلاح"، و"حظر نشر الأسلحة الاستراتيجية"، و"إنشاء ممر إنساني للدروز في السويداء".في المقابل، ستتلقى دمشق "مساعدات لإعادة الإعمار من ودول إقليمية"، في خطوة تهدف -على ما يبدو- إلى استقرار سوريا وإبعادها عن المحور الإيراني.وكانت تقارير إعلامية غربية قد رجّحت توقيع الاتفاق في أواخر سبتمبر/أيلول المقبل بوساطة أمريكية ورعاية إقليمية.