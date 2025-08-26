فنزويلا تنشر سفنا حربية ومسيرات ردا على تحرك أمريكي.. هل اقتربت الحرب؟

وقال وزير الجيوش بادرينو في تسجيل مصوّر، الثلاثاء، إنّه تمّ إرسال "دوريات بحرية إلى خليج فنزويلا وسفن أكبر حجمًا إلى شمال مياهنا الإقليمية"، فضلًا عن "إرسال عدد كبير من المسيّرات في مهمّات متعدّدة".وسبق لفنزويلا أن أعلنت، الإثنين، حشد 15 ألف عنصر من القوى الأمنية على حدودها مع في إطار عمليات لمكافحة الاتجار بالمخدّرات.والأسبوع الماضي، أعلنت أنها نشرت ثلاث مدمّرات قاذفة للصواريخ في المنطقة.والثلاثاء، قال مسؤول أمريكي طالبًا عدم نشر اسمه إنّه، إضافة إلى هذه المدمّرات، فقد نشرت واشنطن سفينة صواريخ كروز موجّهة وغوّاصة هجومية سريعة نووية الدفع.وأفادت وسائل إعلام أمريكية عدّة بأنّ البنتاغون يعتزم إرسال 4 آلاف عنصر من البحرية إلى منطقة قبالة سواحل فنزويلا.ورأت في هذه الخطوات الأمريكية "تصعيدًا للأعمال العدائية".وتتواجه كراكاس وواشنطن منذ سنوات، وقد زاد الرئيس الأمريكي الضغط على نظيره الفنزويلي ، الذي لم تعترف بإعادة انتخابه عام 2024.ورفعت إلى 50 مليون دولار المكافأة المرصودة مقابل تقديم أي معلومة تفضي إلى اعتقال الذي تتهمه بتزعّم "كارتل قائم على إرهاب المخدّرات".وأكّد مسؤولون فنزويليون رفيعو المستوى أنّ بلدهم سيتصدّى لـ"العدوان" الأمريكي، وأعلن مادورو تفعيل "خطّة خاصة مع أكثر من 4.5 ملايين مسلّح"، مندّدًا بمحاولة أمريكية لـ"تغيير النظام" في بلده وبـ"هجوم إرهابي عسكري".