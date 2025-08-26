بريطانيا توافق على قدوم طلاب من غزة.. المقاعد ممولة بالكامل

وذكرت " " أنه قد تمت الموافقة على دعم حوالي 40 طالبا للقدوم إلى المملكة المتحدة.وصرح مصدر في : "لا تزال هذه مهمة معقدة وصعبة، لكن وزيرة الداخلية أوضحت لموظفيها أنها لا تريد أن تدخر أي جهد من أجل ضمان وجود ترتيبات تسمح لهذه المجموعة من الطلاب الموهوبين بشغل أماكنهم في الجامعات البريطانية في أقرب وقت ممكن".وسيخضع الطلاب لفحوصات بيومترية في بلد ثالث قبل السفر إلى المملكة المتحدة، وفقا لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.وما زال يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توافق على مغادرة كل طالب من .وبعض الطلاب هم من الحاصلين على منحة تشيفنينغ، التي تمنح للطلاب الدوليين لدراسة درجة الماجستير لمدة عام واحد في المملكة المتحدة.كما تعمل الحكومة أيضا على إحضار الأطفال المرضى والمصابين من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي العاجل.