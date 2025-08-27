ملاكمة وعارضة أزياء المانية تصبح "زوجة ثالثة" لداعية اسلامي

وقالت صحيفة " " الألمانية أن الملاكمة السابقة هانا التي تحولت إلى "إسلامية متشددة"، تزوجت لاو، المعروف إعلاميا بـ"شرطي " في زواج ديني مثير للجدل، مشيرة الى ان العلاقة التي تجمع بين الملاكمة المحترفة السابقة (41 عاما) ولاو (44 عاما) تتجاوز حدود النشاط الإسلامي المتشدد، فوفق معلومات صحيفة ارتبط الاثنان بعقد زواج ديني وفق الشريعة الإسلامية، حيث أصبحت هانسن الزوجة الثالثة للاو.وقد بدأت العلاقة بينهما خلال رحلة حج إلى في أكتوبر 2024، وبعد شهر واحد فقط تزوجا وفق هذا الطقس الديني، ويقال إن هانسن قبلت بوجود زوجتين أخريين للاو إلى جانبها، فيما تشير المعلومات إلى أن الداعية المتشدد أبو عليا هو من عقد قرانهما.وقال أحد المطلعين للصحيفة: "في مثل هذه الزيجات الإسلامية يحضر شاهدان فقط، ويتم الاتفاق على الزواج شفهيا، ولا توجد أي وثائق رسمية أو عقد مكتوب، وكل شيء يتم ترتيبه شفهيا، ولهذا السبب فإن السلطات الألمانية لا علم لها بهذا الزواج".وبحسب ما كشفته مصادر أمنية لصحيفة بيلد، فإن "هذا الزواج يمثل خطرا جديدا من حيث الروابط داخل المشهد الإسلامي المتشدد، ففي حين أن لاو ما يزال يُصنَّف كشخص خطير، فإن هانسن برزت حديثا كنجم صاعد في أوساط السلفيين".وقبل أعوام قليلة فقط، كانت هانسن تظهر بقمصان قصيرة تكشف البطن، وتنافس داخل حلبة الملاكمة، وتعمل كعارضة أزياء، أما اليوم فلم تعد تظهر إلا مرتدية الحجاب، وتروج للأفكار الإسلامية المتشددة، ومع ذلك فقد حصدت متابعة واسعة على منصات التواصل، إذ يتابعها على حسابها على "انستغرام" نحو 200 ألف شخص.