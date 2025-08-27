نواب لبنانيون يتقدمون بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله

وشارك في التحرك النواب والياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون والنائب السابق ادي ابي اللمع ورئيس حزب المحامي ايلي محفوض.وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لدى قلم حيث تم تقديم الشكوى ضد قاسم، قال ريفي: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة ونقول إننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم بخطة دستورية لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".أما عقيص فأشار إلى أن "كلام قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية واحتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة"، مضيفا: "لنا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنّى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم ".بدوره، أوضح محفوض أن "هذا ليس إخبار إنما شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ ".وكان قاسم أثار كبيرا على الساحة السياسية بعد أن حذر من "فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة"، بحال تم نزع سلاح الحزب.