بعد صاروخ من اليمن.. "إسرائيل" توقف حركة الطيران في "بن غوريون"

واوضحت الهيئة أن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة بوسط ، بما فيها تل أبيب، إضافة إلى المحتلة ومحيط .وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن اعترض الصاروخ صباح اليوم، وهو ما تسبب في تفعيل الإنذارات في مناطق عدة.وبثت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثيين" اليمنية مشاهد قالت إنها توثق وصول الصاروخ إلى أجواء إسرائيل، مشيرة إلى أن الإنذارات دفعت "ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ" وتسببت في توقف ، مؤكدة أن الجماعة ستصدر بيانا لاحقا حول العملية.ويُعد هذا الهجوم الصاروخي الأول من جماعة أنصار الله "الحوثيين" على إسرائيل منذ شن سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، غارات على مواقع في العاصمة اليمنية ، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 92 آخرين، وفق إعلان الجماعة.وأفادت قناة "المسيرة" بأن الغارات استهدفت محطة لشركة النفط في وسط صنعاء ومحطة حزيز الكهربائية جنوب المدينة.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين ضد إسرائيل، التي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة واستهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة إليها، في إطار ما تعتبره الجماعة ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع .