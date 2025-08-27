"ضمان عدم شن أي هجوم".. إيران تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن هناك مخاوف داخلية من أن تكون المحادثات مع "بلا نتيجة"، محذرًا من إضاعة وقت البلاد في مفاوضات عقيمة.وأوضح أن القانون الذي أقره ينص على أن أي تعاون مع يخضع لموافقة ، حيث تُحال جميع الطلبات إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.وأشار إلى أن عملية تبديل وقود محطة بوشهر النووية ستتم تحت إشراف مفتشي الوكالة، في إطار القانون الذي يضمن مصالح ، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي نص نهائي للتعاون الجديد، وأن ما يجري هو مجرد تبادل للآراء والوثائق.وفي تصريحات أخرى لوكالة أنباء البرلمان الإيراني، شدد عراقجي على أن أي تعاون مقبل مع الوكالة الدولية سيكون وفق قرارات مجلس ، بما يحمي مصالح البلاد.كما لفت إلى أن اجتماعه مع القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تناول ملفات متعددة، بينها المفاوضات النووية مع الأوروبيين، والتعاون مع الوكالة الدولية، والأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى مناقشة آلية "سناب باك" وتجديدها.