الجيش الإسرائيلي: إخلاء غزة لا مفر منه

ووفق المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي فإن "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه"، مضيفا أن على السكان "الانتقال" إلى "مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته عند أطراف مدينة غزة الأربعاء، قبل ساعات من اجتماع في برئاسة لمناقشة خطط ما بعد الحرب المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين.وتواجه حكومة نتانياهو ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم حماس على في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في ظل أزمة انسانية حادة وإعلان المجاعة رسميا في غزة.ولم تردّ إسرائيل بعد على مقترح قدّمه الوسيطان والمصري هذا الشهر ووافقت عليه "حماس"، ينصّ على هدنة أولية مدتها 60 يوما والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع على دفعتين، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ميدانيا، أشار الجيش الإسرائيلي الى أن قواته "تعمل على أطراف مدينة غزة لتحديد مواقع البنية التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها وتفكيكها".في غضون ذلك، تواصلت عمليات القصف الجوي والمدفعي خصوصا في حي الذي يتعرض منذ أيام لضربات مكثفة. والأربعاء، أفاد سكان في الحي الواقع بجنوب مدينة غزة عن قصف متواصل ليلا.وفي ، قال ستيف ويتكوف، للرئيس الأمريكي، إن سيرأس الأربعاء "اجتماعا واسعا" لمناقشة الوضع في غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب.وقال ويتكوف لشبكة نيوز الثلاثاء "لدينا اجتماع هام في البيت الأبيض غدا (الأربعاء)، برئاسة الرئيس، ونعمل على وضع خطة شاملة للغاية لليوم التالي لانتهاء" الحرب.وكان ترامب قد أثار تنديدا واسعا في وقت سابق من هذا العام حين اقترح أن تتولى السيطرة على قطاع غزة، وتقوم بإخلاء سكانه، وتحويله الى "ريفييرا الشرق الأوسط".وأتت تصريحات ويتكوف بينما عقد الأمني المصغر في إسرائيل اجتماعا في يوم شهد نزول عشرات الآلاف من الإسرائيليين الى الشوارع في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة لاستعادة الرهائن.وأدلى نتنياهو ليل الثلاثاء بتصريحات فضفاضة لم يكشف فيها عن مخرجات الاجتماع الأمني الذي أفادت وسائل إعلام محلية بأنه لم يأت بأيّ نتيجة تذكر.وقال "خرجنا للتوّ من اجتماع الكابينت. ليس في وسعي أن أستفيض في الكلام". وأضاف "لكنّني سأقول أمرا واحدا: كانت البداية في غزة وستكون النهاية في غزة. نحن لن نترك هؤلاء الوحوش هناك".