مخبأة في علب حلويات.. احباط تهريب 15 كغم من الحبوب المخدرة في مطار بيروت

وأفادت بأنه "تم إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بعد تمكن تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات، بتاريخ 19 حزيران 2025، من توقيف سيدة حاولت إدخال حوالي 15 كلغ من الحبوب، كانت موضبة بطريقة احترافية داخل علب حلويات".وأفادت المديرية أن " المركزي في وحدة الشرطة القضائية شرع فورا بالتحقيق لتحديد هوية شركائها، حيث كشفت التحريات وجود عصابة منظمة تنشط في تهريب ، وأن إحدى المشاركات قامت بتوضيب العلب داخل حقيبة الموقوفة، وهي أردنية تدعى أ. ع. (مواليد 1990)".ووفقا للتحقيقات، "كانت المشتبه بها موجودة في وكان هدفها السفر إلى ، فتم إصدار بلاغ بحث وتحري بحقها، وتمكنت السلطات بعد 24 ساعة من توقيفها".وبينت انه "خلال التحقيقات، اعترفت بأنها قامت بوضع المخدرات داخل حقيبة الموقوفة، كما أظهرت التحقيقات تورط شخص آخر في تأمين هذه الكمية، وتم إصدار بلاغ بحث وتحري ضده كذلك".وأوضحت المديرية أن "التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، في إطار الجهود الرامية لتجفيف منابع تهريب المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة بها".