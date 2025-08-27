Alsumaria Tv
"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
مخبأة في علب حلويات.. احباط تهريب 15 كغم من الحبوب المخدرة في مطار بيروت

دوليات

2025-08-27 | 10:22
مخبأة في علب حلويات.. احباط تهريب 15 كغم من الحبوب المخدرة في مطار بيروت
السومرية نيوز – دولي
تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان بتوقيف امرأة أردنية متورطة في توضيب 13 كلغ من الكبتاغون بعد إحباط تهريبها عبر مطار بيروت الدولي.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه "تم إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بعد تمكن فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات، بتاريخ 19 حزيران 2025، من توقيف سيدة حاولت إدخال حوالي 15 كلغ من الحبوب، كانت موضبة بطريقة احترافية داخل علب حلويات".
وأفادت المديرية أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية شرع فورا بالتحقيق لتحديد هوية شركائها، حيث كشفت التحريات وجود عصابة منظمة تنشط في تهريب المخدرات، وأن إحدى المشاركات قامت بتوضيب العلب داخل حقيبة الموقوفة، وهي أردنية تدعى أ. ع. (مواليد 1990)".
ووفقا للتحقيقات، "كانت المشتبه بها موجودة في لبنان وكان هدفها السفر إلى الأردن، فتم إصدار بلاغ بحث وتحري بحقها، وتمكنت السلطات اللبنانية بعد 24 ساعة من توقيفها".
وبينت انه "خلال التحقيقات، اعترفت بأنها قامت بوضع المخدرات داخل حقيبة الموقوفة، كما أظهرت التحقيقات تورط شخص آخر في تأمين هذه الكمية، وتم إصدار بلاغ بحث وتحري ضده كذلك".
وأوضحت المديرية أن "التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، في إطار الجهود الرامية لتجفيف منابع تهريب المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة بها".
