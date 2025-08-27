مسؤول إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا بدأت

وجاء تصريحات وهبي عبر قناة "i24news": "أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الأولى، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء بتلك المنطقة ومناطق أخرى أن لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيء آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق".وتابع: "هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها.. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنين القادمة بأن تكون شعبا".هذا وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري قد طالب في وقت سابق من اليوم الاثنين "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل" في جنوب سوريا.