الشرع يعلن تنازله عن جراح حزب الله

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538580-638919060428399499.jpg
الشرع يعلن تنازله عن جراح حزب الله
دوليات
2025-08-27 | 11:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
479 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، إن دمشق تريد بدء صفحة جديدة مع
لبنان
، ولا تريد التحكم فيه، مشيرا إلى أن
سوريا
الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات
حزب الله
عليها.
وقال الشرع في تصريح صحفي إن "
لبنان
عانى من السياسات السورية خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لحكم الأسدين (حكم الرئيس الأسبق
حافظ الأسد
ومن بعده
بشار الأسد
".
وأكد الرئيس السوري أنه "لم يكن يحب أن يفهم اللبنانيون أن
سوريا
الجديدة تريد التحكم في لبنان والتنظير عليه، وأفضل شيء لسوريا دخول البيوت من أبوابها فحتى تنجح الأفكار يجب مناقشتها مع الأطراف الفاعلة"، لافتا الى "اننا تنازلنا عن الجرح الموجود داخل سوريا بسبب اعتداءات
حزب الله
علينا، ولم احاول إطلاق تصريحات قد تحمس أطرافا داخل لبنان، وحاولت الوقوف على مسافة واحدة من دون إلغاء أي طرف".
وذكر أن "
ايران
خسرت المحور (ما يسمى بمحور المقاومة) كله بخسارتها لدمشق ولديها رغبة في العودة بطريقة أو بأخرى"، لافتا الى ان "سوريا تأثرت خلال السنوات الماضية سلبا بالوضع اللبناني".
واكد "الحاجة الى صفحة جديدة بيضاء لتحسين العلاقات السورية
اللبنانية
، وأهم شيء فيها إلغاء الذاكرة السلبية الماضية"، لافتا الى انه "بعد وصولنا إلى دمشق كان من حقنا القيام بردة فعل على حزب الله بناء على ما فعله بسوريا خلال السنوات الماضية، وهو ما كان متاحا ومباركا دوليا، لكني آثرت عدم الذهاب في هذا الاتجاه الذي قد يرحب به أغلب اللبنانيين، لكن هذا حقل ألغام والخطوة الخاطئة فيه تفجر الوضع".
وبين ان "الاستثمار في لبنان بالاستقطاب السياسي والطائفي أمر خاطئ ولا يجب التفكير فيها في سوريا على الإطلاق"، معتبرا
أن "الأفضل هو الذهاب إلى الاستقرار الاقتصادي بما ينعكس على الحالة اللبنانية، والاستفادة من
النهضة
السورية التي ستصير، والتي سيخسر لبنان على المدى الطويل إذا لم يستفد منها".
وشدد على أن "لبنان يحتاج للخروج من النزاعات السياسية في ظل الاستقطاب والأدلجة وتدخل أطراف خارجية ومحاولة فرض حلول لا يتحملها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير العدل اللبناني يعلن انطلاق عجلة حصر سلاح حزب الله
03:48 | 2025-08-08
حزب الله يعلن وقوفه الى جانب إيران بمواجهة "الظلم العالمي"
14:52 | 2025-06-19
طهران تعلن: ندعم حزب الله لكننا لا نتدخل في قراراته
16:41 | 2025-08-06
كتائب حزب الله تعلن إيقاف عملها في مشروع "طوق بغداد"
15:24 | 2025-08-04
الشرع
حزب الله
السومرية نيوز
الله السومرية
سومرية نيوز
بشار الأسد
حافظ الأسد
اللبنانية
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
أمن
60.77%
04:55 | 2025-08-26
عملية اعتقال جديدة تتعلق بقضية الطبيبة بان زياد
04:55 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
17.26%
03:52 | 2025-08-26
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في الأسواق المحلية
03:52 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
محليات
12.73%
02:53 | 2025-08-26
رسمياً.. عطلة الخميس في العراق
02:53 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
محليات
9.24%
02:21 | 2025-08-26
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-27
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
52 دقيقة
التكتك.. رخصُه أنقذ الناس وكثرته أنهك المدن - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
من الأخير
ديمقراطية الحجي.. مقصلة للإقصاء وصفقة للسفراء - من الأخير م٢ - حلقة ٥٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
Live Talk
العلاقة العميقة بين العقل والحركة - Live Talk - الحلقة ١٠٣ | 2025
10:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
أجهزة التنصت 26-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
طل الصباح
زووم - شنو؟ 26-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
منتدى سومر
اعرف واطلب 25-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
استديو Noon
موضوع التحدي 25-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-25
اخترنا لك
غرامات على أرباب العمل الذين يزعجون موظفيهم برسائل "واتساب" خلال الإجازات
13:33 | 2025-08-27
"اليونيسف" تكشف حصيلة صادمة تخص الأطفال في السودان
13:06 | 2025-08-27
الحوثيون يعلنون قصف مطار إسرائيلي بـ"فلسطين2"
13:01 | 2025-08-27
الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية
12:55 | 2025-08-27
حزب الله يدعو الرئيس اللبناني لوضع حد لـ"الانبطاح السياسي"
12:40 | 2025-08-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار على مدرسة بولاية أمريكية.. فيديو
12:08 | 2025-08-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.