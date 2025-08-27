الشرع يعلن تنازله عن جراح حزب الله

وقال الشرع في تصريح صحفي إن " عانى من السياسات السورية خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لحكم الأسدين (حكم الرئيس الأسبق ومن بعده ".وأكد الرئيس السوري أنه "لم يكن يحب أن يفهم اللبنانيون أن الجديدة تريد التحكم في لبنان والتنظير عليه، وأفضل شيء لسوريا دخول البيوت من أبوابها فحتى تنجح الأفكار يجب مناقشتها مع الأطراف الفاعلة"، لافتا الى "اننا تنازلنا عن الجرح الموجود داخل سوريا بسبب اعتداءات علينا، ولم احاول إطلاق تصريحات قد تحمس أطرافا داخل لبنان، وحاولت الوقوف على مسافة واحدة من دون إلغاء أي طرف".وذكر أن " خسرت المحور (ما يسمى بمحور المقاومة) كله بخسارتها لدمشق ولديها رغبة في العودة بطريقة أو بأخرى"، لافتا الى ان "سوريا تأثرت خلال السنوات الماضية سلبا بالوضع اللبناني".واكد "الحاجة الى صفحة جديدة بيضاء لتحسين العلاقات السورية ، وأهم شيء فيها إلغاء الذاكرة السلبية الماضية"، لافتا الى انه "بعد وصولنا إلى دمشق كان من حقنا القيام بردة فعل على حزب الله بناء على ما فعله بسوريا خلال السنوات الماضية، وهو ما كان متاحا ومباركا دوليا، لكني آثرت عدم الذهاب في هذا الاتجاه الذي قد يرحب به أغلب اللبنانيين، لكن هذا حقل ألغام والخطوة الخاطئة فيه تفجر الوضع".وبين ان "الاستثمار في لبنان بالاستقطاب السياسي والطائفي أمر خاطئ ولا يجب التفكير فيها في سوريا على الإطلاق"، معتبراأن "الأفضل هو الذهاب إلى الاستقرار الاقتصادي بما ينعكس على الحالة اللبنانية، والاستفادة من السورية التي ستصير، والتي سيخسر لبنان على المدى الطويل إذا لم يستفد منها".وشدد على أن "لبنان يحتاج للخروج من النزاعات السياسية في ظل الاستقطاب والأدلجة وتدخل أطراف خارجية ومحاولة فرض حلول لا يتحملها".