إسرائيل تتوغل من جديد بالقنيطرة السورية

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن قوات إسرائيلية توغلت في منطقة رسم الرواضي وبالقرب من بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.كما توغل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي واعتقل شابا، وسط تصدي الأهالي للقوات المتوغلة، وفق المصدر ذاته.ووفق السورية " " لقي شخص مصرعه جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوب البلاد.والثلاثاء، أفادت "الإخبارية" السورية بمقتل 6 عناصر من الجيش السوري جراء استهدافات بالطائرات المسيرة الإسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.وأدانت الاعتداء الذي نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت وحدة من الجيش السوري قرب مدينة الكسوة بريف دمشق.وشددت في بيان على أن هذا الاعتداء يمثل خرقا واضحا لسيادة ووحدة أراضيها.ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سوريا.وأدانت سوريا مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادتها على أراضيها، وأكدت التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.