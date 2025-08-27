وأضاف ، في تصريح بشأن الأحداث الأخيرة في : "ادّعاء رئيس الحكومة بتطبيق اتفاق الطائف هو خطأ فادح وشبهة كبيرة".وأبرز: "اتفاق الطائف نصَّ صراحةً على حق لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي ‏تُتيح له تحرير أرضه والدفاع عنها".وتابع: "دفع الأميركيين باتجاه زج الجيش للوقوف بوجه اللبنانيين محاولة دنيئة، وتصريحات الوفد الأميركي بشأن نزع سلاح تنصُّل من الاتفاق الذي رعته وفرنسا في 2024".وأوضح: "لقد بات واضحاً من سلوك المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها لبنان".وختم: "إننا إزاء ما يحصل، لا زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى ‏رأسهم رئيس الجمهورية، العمل على وضع حدٍ لهذه الانبطاحة السياسية لقرارات الحكومة ‏وإبعاد الشريفة وهي عن الفتنة الداخلية التي تُهدد الأمن والاستقرار".