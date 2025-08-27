الصفحة الرئيسية
البث المباشر
الجيش الأمريكي يعلن استعداده لزيادة ترسانته النووية
دوليات
2025-08-27 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
327 شوهد
اكد نائب رئيس أركان
القوات الجوية
الأمريكية لشؤون الردع الاستراتيجي والتكامل النووي، أندرو غيبارا، ان جيش بلاده مستعد لزيادة ترسانته النووية المنشورة بعد انتهاء أجل معاهدة "نيو ستارت".
وأكد غيبارا، مساء اليوم الأربعاء، أن
الجيش الأمريكي
مستعد لزيادة ترسانته النووية المنشورة بعد انتهاء موعد المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت"، وذلك إذا أصدر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمرا بذلك.
ويفترض انتهاء موعد المعاهدة الروسية الأمريكية في شهر شباط/فبراير 2026.
