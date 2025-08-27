وذكر بيان للحركة، انه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ ".وأضاف: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتعليقِ حركةِ المطارِ".وتابع: "إنَّ اعترافَ العالمِ أجمعَ بحجمِ ما يُعانيه إخوانُنا في غزَّةَ من تجويعٍ وحصارٍ وعدوانٍ لَيَضَعُ الأمَّةَ العربيَّةَ والإسلاميَّةَ بأكملِها أمامَ مسؤوليَّةٍ دينيَّةٍ وتاريخيَّةٍ عظيمةٍ، وهي مُكلَّفةٌ دينيًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا بضرورةِ التحرُّكِ لإنهاءِ المجاعةِ ورفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ على غزَّةَ".